MotoGp Qatar, problema in griglia e partenza posticipata: cosa è successo

La partenza della Moto Gp del Gran premio del Qatar è stata posticipata per un problema in griglia. Dopo il giro di ricognizione c'è stato un problema per Raul Fernandez! Il pilota ha alzato la mano per segnalare la probematica. La partenza viene così posticipata: i piloti dovranno fare un altro giro di ricognizione e la gara, come comunicato dalla direzione, durerà un giro in meno, 21 invece di 22. La moto del pilota spagnolo si è spenta, i meccanici del team Trackhouse al lavoro, molto probabilmente Fernandez dovrà partire dalla pit lane. Dopo circa 5 minuti la gara è partita regolarmente.