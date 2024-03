F1, Massa vuole il Mondiale 2008 e 82 milioni: porta tutti in tribunale!

ROMA - Felipe Massa non si arrende sul Mondiale del 2008 perso all'ultima curva contro Lewis Hamilton, soprattutto per via del famoso "Crash Gate" di Singapore che fu il vero punto di svolta del campionato. L’episodio è noto ormai da tempo: a Singapore 2008 Fernando Alonso vince in solitaria un Gp molto strano. Un rifornimento anticipato dello spagnolo al 12esimo giro, poi l’incidente del compagno di squadra, Nelson Piquet Jr, che causa una fase di neutralizzazione della corsa. Team in tilt per i rifornimenti con Massa che addirittura è autore di un vero disastro nel box Ferrari: strappa via il tubo della benzina in fase di ripartenza e perde un’infinità di tempo.