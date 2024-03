Ai colpi di sonno in auto c'è rimedio: arriva il podcast che non fa addormentare

Il colpo di sonno è uno dei principali motivi per cui avvengono attualmente tanti incidenti, spesso di grave entità. Fin'ora evitare di addormentarsi in auto è stato quasi impossibile, perché sono sempre eventi improvvisi e incontrollabili. Ecco perché da un'idea di Content+, la unit content di Mindshare, sviluppato in partnership con il team di Podcastory, nasce il PodCarStorie, un podcast (per l'appunto) della Sara Assicurazioni. L'intento, si capisce bene, è quello di prevenire i colpi di sonno e quindi impedire a chi è al volante di addormentarsi all'improvviso.