Mercedes, shopping in Ferrari: il pupillo di Marchionne e una pedina chiave

Mercedes, il doppio colpo dalla Ferrari

Mentre prosegue il corteggiamento a Verstappen (e non solo), Toto Wolff ha piazzato il primo doppio colpo sul mercato dei tecnici, pescando proprio dalla Ferrari. Dal 2025 saranno attivi a Brackley sia l’ex vice capo progettista Simone Resta che il responsabile della simulazione Enrico Sampò. Il primo, 48enne imolese esperto di aerodinamica, era il pupillo di Sergio Marchionne, che aveva visto in lui il piccolo genio costruito in casa, ma poi ha vissuto diversi allontanamenti “pilotati”, prima in Alfa Romeo e poi in Haas, messo ai margini dall’arrivo di Mattia Binotto come team principal. Alla Mercedes ritroverà James Allison, tornato dt delle Frecce d’Argento, e gli risponderà direttamente come strategic development. Insomma, si occuperà degli sviluppi. Fondamentali anche su una W15 che mostra diversi punti deboli evidenti. La perdita più grande per Maranello però è Sampò, cresciuto in Magneti-Marelli e negli ultimi quattro anni cresciuto a Maranello nel suo ruolo sulla dinamica del veicolo e soprattutto la simulazione. Per altro il reparto Ferrari considerato un gioiello. A Brackley insomma hanno fatto un bel colpo e l’ingegnere ormai ex rosso assumerà l’incarico di head of performance software applications. Insomma, il capo degli analisti. Un settore sempre più chiave nel motosport di altissimo livello e sofisticazione.