Lotus, ora si può personalizzare l'auto col programma Chapman Bespoke

Chi può permettersi una supercar prodotta da Lotus molto probabilmente ha anche la voglia di renderla unica ed estremamente particolare. Per questo la casa automobilistica ha annunciato l'avvio del programma Chapman Bespoke, dedicato a tutti quei clienti che sognano un'auto personalizzata. Inizialmente il servizio sarà disponibile solo sul mercato cinese, per poi espandersi a partire dal 25 aprile 2024.

Rogo divampa in un capannone: all'interno Porsche e Ferrari distrutte

Ad ognuno la sua personalizzazione

Il programma, diviso in tre diversi livelli, offre una vastissima gamma di opzioni di personalizzazione, partendo dalla selezione dei colori fino a modifiche più massicce. Il primo livello "Tailor-made" amplia il catalogo dei colori standard e permette l'aggiunta di tocchi personali esclusivi. Il secondo livello "Collection" offre una selezione di configurazioni in edizione limitata realizzate in collaborazione con partner, artisti e marchi di lusso. Il livello massimo, il "One-off", consente ai clienti di partire da una tela bianca e apportare modifiche personalizzate, inclusi colori su misura mai visti prima, finiture di lusso aggiuntive e stemmi speciali.

Ben Payne, vicepresidente del design di Lotus, ha dichiarato: "Molti dei nostri clienti cercano un'esperienza su misura, che si tratti di colori, strutture, tessuti o dettagli. Siamo entusiasti di vedere la loro individualità impressa sulle nostre auto in tutto il mondo".

Auto è anche su YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella