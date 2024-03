Ferrari più veloce delle Red Bull: Leclerc vola nelle libere in Australia

MELBOURNE (Australia) - La Ferrari si prende il ruolo di protagonista nella prima giornata di prove libere a Melbourne. Una prima sessione, nella notte italiana, che si è chiusa con il miglior tempo di Lando Norris e condizionata dal brutto incidente di Alex Albon , per fortuna senza conseguenze, ma che ha costretto il pilota della Williams a saltare la seconda sessione per mancanza di chassis.

Melbourne FP2, ecco Leclerc!

Nella seconda ora è stata la Rossa a comandare, con la Red Bull a inseguire. Complice anche un problema al fondo della sua RB20 nel corso della prima sessione, il campione del mondo Max Verstappen si è fermato a 0"381 dalla Ferrari di Charles Leclerc che ha terminato al comando la giornata in 1'17"277. Terzo tempo per l'altra Rossa di Carlos Sainz (+0"430), soddisfatto del rientro, considerato il poco lavoro svolto dopo l'intervento per appendicite che lo aveva costretto a saltare la gara in Arabia Saudita. Soltanto ottava l'altra Red Bull di Sergio Perez a 0"813 da Leclerc.