Incidente shock: Porsche vola in aria, poi si schianta a terra violentemente

Tre feriti

Secondo quanto riportato dalla Polizia locale, al volante della Taycan c'era una giovane di circa 19 anni. Le indagini sono ancora in corso e si sta cercando di capire quali siano le cause del volo della vettura, ma intanto si ipotizza che la ragazza presentasse un alto tasso di alcolemico nel corpo mentre era alla guida. Nel video, comunque, si può vedere la Porsche andare a grande velocità verso il parcheggio della stazione di rifornimento, per poi alzarsi in aria dove erano in sosta altri veicoli – che non hanno subito danni, a parte una Ford Escape – e alla fine tornare in strada con un forte boato.

Qualcosa potrebbe averla colpita mentre sfrecciava, tanto da essere il motivo del volo, ma ancora è da chiarire, come è da capire a quanto andasse l'auto, anche se il direttore della pompa di benzina, Omar Hassan, ha riferito che probabilmente poteva essere oltre il 160 km/h. Ad ogni modo, da quel che si apprende, coloro che erano nell'abitacolo – tre – sono rimasti tutti i feriti, uno molto grave, ma nessun altro a parte loro, è stato colpito.

