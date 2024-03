Australia, Sainz eroico: dietro solo alla pole di Verstappen. Delusione Leclerc

Max Verstappen ha ottenuto la pole positione del GP d'Australia di Formula 1, in programma domani. Il campione del mondo ha messo la sua Red Bull davanti alla Ferrari di Carlos Sainz . In seconda fila partirano la Red Bull di Sergio Perez e la McLaren di Lando Norris . Quinto tempo di qualifica per Charles Leclerc con la seconda Ferrari.

Hamilton il grande deluso

Con il tempo di 1'15"915 Verstappen ha colto la terza pole in altrattanti GP in questa stagione. L'olandese ha ha trovato la quadra della sua Red Bull nel momento più importante delle qualifiche, dopo essere stato in difficoltà nelle precedenti sessioni, preceduto da Sainz e Perez nella Q1 e da entrambe le Ferrari nella Q2. Grande deluso del sabato è Lewis Hamilton. Il pluricampione del mondo - otto pole nella sua carriera in Australia - non è riuscito a portare la sua Mercedes nella Q3 e partirà solo 11mo.