Sainz e Leclerc, doppietta Ferrari in Australia! Verstappen ed Hamilton out: la gara

MELBOURNE (Australia) - Dopo 2 anni Max Verstappen si ritira per guasto tecnico ed è la Ferrari che ne approfitta piazzando la doppietta: vince Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc con Lando Norris (McLaren) a completare il podio. Giornata da dimenticare per le due Mercedes con Lewis Hamilton ritirato per problema tecnico e George Russell per incidente all'ultimo giro.

Melbourne, la gara

Al via scatta in testa la Red Bull di Verstappen che dopo due giri viene superata dalla Ferrari di Sainz. Terza la McLaren di Norris poi la Rossa di Leclerc, il colpo di scena arriva al giro 5 quando la Red Bull del campione del mondo comincia a emettere fumo ed è costretta a ritirarsi per un problema ai freni. In testa la Ferrari di Sainz davanti alla McLaren di Norris ed alla Rossa del compagno di scuderia che poi si prenderà la posizione. In casa McLaren arrivano gli ordini di scuderia dopo il pit-stop con Piasti che fa passare Norris, quinta posizione per la Red Bull di Perez davanti alla Aston Martin di Alonso e di Stroll. Ottava la Visa Cash App Rb di Tsunoda che ha preceduto la Haas di Hulkenberg e di Magnussen. Incidente all'ultimo giro per la Mercedes di Russell, quando era ottavo, che si cappotta in pista e costringe la direzione gara a chiudere il Gp con la virtual safety car. Nessun problema per il pilota inglese indenne che ha accusato Alonso di aver anticipato la frenata costringendolo all'errore, il pilota spagnolo è stato poi chiamato in direzione gara. Giornata da dimenticare per la Mercedes visto anche il ritiro al giro 17 di Hamilton causa guasto al motore.

F1, la classifica piloti dopo Melbourne