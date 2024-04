Si schianta a 250 km/h con la Ferrari: tragedia per il famoso Dj Style Q

Terribile incidente tra Ivrea e Santhià nella mattina di Pasqua. A perdere la vita è Mysni Pestaj, kosovaro di 40 anni, noto con il nome d'arte Dj Style Q insieme a una donna ancora non identificata. I due viaggiavano a bordo di una Ferrari GTC4Lusso , quando la supercar ha sbandato, è finita contro il guardrail spezzandosi in due e ha poi preso fuoco.

La forte velocità, poi lo schianto

L'incidente ha avuto luogo poco dopo la galleria passo d'Avenco in direzione di Milano, con la Ferrari che viaggiava ad una velocità stimata tra i 200 e i 250 chilometri all'ora. A seguito dell'impatto contro le barriere di sicurezza, la parte anteriore della vettura si è completamente ripiegata su sé stessa, spezzandosì così in due. Immediatamente la supercar ha preso fuoco, con la parte anteriore che si è accartocciata contro lo spartitraffico e con la parte posteriore che invece è stata ritrovata circa 50 metri dopo nella piazzola d’emergenza. La moglie dell'uomo, al momento dell'incidente, si trovava in Kosovo insieme ai due figli e si è subito recata sul luogo dell'incidente. I Vigili del Fuoco hanno spento l'incendio e hanno estratto i corpi ormai carbonizzati. La procura di Vercelli che ha disposto l'identificazione dei corpi tramite test del DNA poiché i Vigili del Fuoco ci hanno messo quasi cinque ore per estrarre i corpi e rimuovere ciò che restava della Ferrari.