Leclerc: "Ferrari al massimo, Red Bull favorita qui ma vediamo che succede"

"Credo che dobbiamo essere soddisfatti del nostro inizio di campionato, anche se non possiamo fermarci e dobbiamo continuare a lavorare. Credo che sia stato fatto un grande lavoro a Maranello nel corso dell’inverno, perché la SF-24 è un passo avanti notevole rispetto alla vettura dello scorso anno. In gara poi in Bahrain e in Arabia Saudita come squadra abbiamo raccolto il massimo e in Australia abbiamo approfittato al meglio del passo falso dei nostri avversari non lasciando sul tavolo nemmeno un punto. Ovviamente non ho ancora conquistato la vittoria, e questo resta il mio primo obiettivo a breve termine, ma credo che abbiamo massimizzato il nostro potenziale”. Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc parlando con i media in vista del Gp del Giappone in programma questo weekend.