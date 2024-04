Verstappen spaventa la Red Bull: "Corro fino al 2028, dove importa meno"

SUZUKA (Giappone) - Max Verstappen si prepara al weekend di Suzuka per tornare alla vittoria dopo la debacle australiana. Oltre alla gara a tener banco è anche il futuro del campione in carica associato recentemente al nuovo progetto Aston Martin, le sue parole: “Sono molto felice dove sono e voglio restarci. Ho un contratto con la Red Bull fino al 2028, poi vedrò se voglio continuare. È questa per me la cosa più importante: non è tanto questione di dove. Ma sono cose a cui non penso davvero in questo momento”.