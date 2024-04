Perché la Mercedes F1 di Hamilton ha un pulsante di WhatsApp sul volante?

Sebbene il suo arrivo in Ferrari dalla prossima stagione sia ufficiale, Lewis Hamilton è ancora a tutti i gli effetti un pilota Mercedes, e quello che riguarda le monoposto della scuderia con sede a Brackley riguarda anche lui. Per esempio, il misterioso pulsante con il logo di WhatsApp comparso di recente sulle vetture di Lewis e del compagno di squadra George Russell .

Mistero svelato

In molti si sono chiesti a cosa potesse servire. Possibile che in pista ci sia il tempo, e l’attenzione, per chattare? Ovvio che no. E infatti il pulsante serve solamente ad attivare il canale di comunicazione tra il pilota e il personale al muretto durante i weekend di Gran Premio. Ma perché c’è proprio il logo di WhatsApp? Anche in questo caso, c’è una risposta. Sarebbe infatti da rimandare al nuovo contratto di sponsorizzazione siglato tra Mercedes e la società di messaggistica che fa capo al gruppo Meta.

Ed è così che l’inconfondibile logo verde di WhatsApp ha trovato posto nel volante delle monoposto Mercedes, che come quelli delle altre vetture di F1 conta un numero davvero alti di pulsanti e tasti, ed è andato a sostituire il precedente adibito alla comunicazione, di colore giallo.

