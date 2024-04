Verstappen, pole in Giappone. Ferrari, le posizioni di partenza di Leclerc e Sainz

In casa Ferrari il migliore è stato Carlos Sainz 4° mentre qualifiche non semplici per Charles Leclerc che ha dovuto correre il Q3 con un solo treno di gomme nuove chiudendo all'8° posto con 1:28.786 in una giornata dove il monegasco ha faticato a trovare feeling con la vettura.

Qualifiche Suzuka, la Top 10