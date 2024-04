Delusione Ferrari in Giappone: Leclerc, frase eloquente dopo il giro in qualifica

SUZUKA (Giappone) - Sabato complicato per Charles Leclers a Suzuka. Il pilota della Ferrari ha chiuso all'8° posto in qualifica con il tempo di 1:28.786 pootendo usufruire di un solo treno di gomme nuovo e quindi un solo tentativo in una giornata non semplice. Già dalle FP3 il monegasco non era riuscito a trovare feeling con la sua rossa lamentandosi via radio del troppo tempo passato ai box, aveva chiesto una modifica all’ala anteriore e sperava di poterla testare con un paio di giri al termine delle FP3, ma non ha fatto in tempo.