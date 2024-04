Verstappen domina in Giappone. La Ferrari non molla: Sainz-Leclerc, le posizioni

SUZUKA (Giappone) - Max Verstappen fa suo il Gran Premio di Suzuka in una gara dove il successo del campione del mondo (3° stagionale) non è mai stato messo in discussione. Dopo la ripartenza per bandiera rossa, causata dall'incidente al 1° giro tra Ricciardo ed Ocon, l'olandese della Red Bull ha preso e comandato indisturbato (firmando anche il giro veloce) una gara vissuta soprattutto sulle strategie. Sergio Perez ha completato la terza doppietta Red Bull con un gran Carlos Sainz sul podio (20° in carriera). Spagnolo che si è ripreso il 3° posto in rimonta dopo esser stato chiamato ai box a 15 giri dalla fine sorpassando in sequenza Norris (5°) e poi Leclerc (4°) autore di un gran gara di gestione gomma dopo la difficile qualifica di sabato. Fernando Alonso astutamente riesce a difendere il 6° posto, gara opaca per le Mercedes con Russell (che ha sorpassato Piasti all'ultimo giro) e Hamilton rispettivamente 7° e 9°.