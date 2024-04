Leclerc: "Ferrari, il passo gara c'è. Contento? Rimarrei a casa se..."

"Ho trovato quello che mi aspettavo, ero molto contento. Da inizio anno in gara siamo sempre forti, e il feeling c'è sempre stato. Sono contento dei passi in avanti, se guardiamo l'insieme del weekend non posso essere contento del quarto posto". Lo ha detto Charles Leclerc al termine del Gran Premio del Giappone, chiuso ai piedi del podio alle spalle di Carlos Sainz. "La qualifica non è andata bene, in Australia anche ho fatto fatica a mettere le gomme nella giusta finestra, mentre in passato in qualifica andavo sempre bene. - ha spiegato Leclerc - Però il passo in gara c'è sicuramente, su quello non sono preoccupato. Adesso dobbiamo lavorare per capire cosa faccio che non va bene in qualifica, e una volta che riusciremo a fare questo bene sono sicuro che avremo grandi soddisfazioni".