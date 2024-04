Sainz: "Ferrari non lontana dalla Red Bull. La differenza con l'anno scorso..."

SUZUKA (Giappone) - Dopo la vittoria in Australia Carlos Sainz conferma l'ottimo momento suo e della Ferrari chiudendo al 3° posto il gran premio di Suzuka . Lo spagnolo è stato autore di una bella rimonta negli ultimi 15 giri centrando il 20° podio in carriera, le sue parole in parco chiuso: "Abbiamo fatto una buona gara, è stato difficile con il degrado ma poi all'improvviso con le nuvole il degrado è sceso e pensavo che si potesse andare con una sosta, poi siamo rimasti con le 2 e ho dovuto fare i sorpassi che non è semplice qui. È stato complicato superare le Mercedes e seguire chi c'era davanti, ma ero veloce sulle hard e ci siamo riusciti. Cina? Sarà una bella sfida, non corriamo da diversi anni, avremo una sola prova prima delle qualifiche e gara sprint. Abbiamo 2 settimane per recuperare e spingere a tutta".

Sainz: "Guidare questa macchina è divertente"

Ai microfoni di Sky Sport: "Due podi in 3 gare, una vittoria, un ottimo inizio di stagione con una macchina che ci fa brillare in gara rispetto l'anno scorso. Puoi sorpassare, giocare con diverse strategie e guardare in avanti e non indietro, è più divertente. La Red Bull qui ha portato un aggiornamento importante, non siamo lontani nel passo gara ed arriveranno circuiti dove ce le giocheremo, qui no ma in altri si. Aggiornamenti? Sappiamo quando arrivano (tra Miami ed Imola), importante continuare su questa linea migliorando la macchina nei punti deboli".