Vasseur: "Nessuna battaglia tra Leclerc e Sainz. Ci è mancato il sabato"

"Credo che la gara sia andata ad entrambi i piloti. C'è mancato il sabato. Sainz ha fatto un gara solida mentre Leclerc ha fatto una grande rimonta. Credo che la strategia più veloce era quella delle due soste. Con Charles siamo andati ad una sosta per via del traffico e della posizione in pista. Con Perez, abbiamo perso terreno nei primi giri dove siamo dovuti staccarci da Norris per uscire dall'aria sporca". Così Fred Vasseur, team principal della Ferrari, dopo il gp del Giappone.