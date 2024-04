Petrucci, incidente shock: "Una delle cadute più spaventose della mia vita"

"Ieri durante un allenamento di motocross sulla pista di Cingoli ho perso il controllo della moto prima di un salto e quindi invece di frenare la moto ha accelerato…ho saltato moltissimo e mi sono schiantato a terra. È stata una delle cadute più spaventose della mia vita. Ho rotto alcuni denti, la mandibola in due parti, la clavicola e la scapola oltre varie lacerazioni cutanee. Vi ringrazio per tutti i messaggi, spero di tornare presto a sorridere". Questo il messaggio sui social di Danilo Petrucci che, dal letto d'ospedale, aggiorna tutti sulle sue condizioni dopo la brutta caduta mentre si allenava in vista del prossimo round del WorldSBK .

Petrucci, ecco quando potrebbe rientrare

Grande spavento per il 33enne di Terni. Il Barni Spark Racing Team sui social fa sapere che il pilota "è sempre rimasto cosciente e verrà sottoposto a intervento chirurgico". Petrucci non potrà scendere in pista tra una settimana (19-21 aprile) ad Assen, nel terzo round del campionato mondiale Superbike. Dopo la tappa olandese ci sarà una lunga sosta sino a al weekend del 14-16 giugno, quando si riprenderà dal Misano World Circuit, dove il pilota italiano si augura di essere protagonista in sella alla sua Panigale V4R. Dopo gli appuntamenti in Australia e Catalogna, l'azzurro è sesto nella classifica piloti con 47 punti, esattamente 40 in meno rispetto al leader, il 24enne di Montecchio Emilia Nicolò Bulega.