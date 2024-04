Vinales domina la gara sprint in Texas! Marquez 2°. Male Bagnaia

Le parole di Martin

"È bellissimo essere sul podio qui in America: è stata una giornata difficile per colpa delle cadute in qualifica. Alla fine, sono riuscito ad arrivare comunque in seconda fila al termine del Q2. Ho faticato molto verso metà gara. La Sprint non è stata semplice: domani cercherò di fare una bella gara". Lo ha dichiarato Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), terzo al termine della Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, sul circuito di Austin. "Oggi sono stato resiliente dopo le due cadute in qualifica. Con la gomma soft all'anteriore sono comunque riuscito a prendere la seconda fila. La gara non è stata semplice e già alla curva 1 mi hanno infilato. Pian piano, poi, sono riuscito con calma a recuperare", ha aggiunto Martin ai microfoni di Sky Sport. "Il passo di oggi è stato forte e vedremo per la gara di domani. Non sarà certamente semplice la scelta della gomma. Oggi ho gestito le gomme, ma sono arrivato a fine gara, comunque, con un problema di vibrazioni. In generale, sono ottimista per domani: se riesco a partite con più calma posso gestire il chattering. Il problema va risolto, perché non possiamo fare tutta la stagione così", ha concluso il leader della classifica piloti.

Le parole di Marquez

"È stata più dura di quanto mi aspettassi. Durante il primo e il secondo giro mi sentivo molto forte, poi ho iniziato a faticare. Quando Pedro mi ha attaccato ho capito che dovevo tornare a spingere, creandomi un bel vantaggio. Domani dobbiamo capire dove crescere nel settore 1 per stare con Vinales". Lo ha dichiarato lo spagnolo Marc Marquez (Ducati Gresini), secondo classificato, al termine della Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, sul circuito di Austin.