Ferrari, parla John Elkann: “Stagione 2023 difficile ma segnali incoraggianti"

"Il 2023 è stata una stagione difficile e spesso avara di soddisfazioni per la Scuderia Ferrari. Sebbene la vittoria a Singapore abbia lanciato un segnale incoraggiante, come i due podi conseguiti, sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare senza sosta. La passione di milioni di tifosi in tutto il mondo è ciò che ci sprona a migliorare costantemente". Lo ha detto il presidente di Ferrari, John Elkann, all'assemblea degli azionisti.