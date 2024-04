Leclerc: "Sainz sta lavorando meglio di me. Le mie difficoltà..."

SHANGHAI (Cina) - La Formula 1 torna in Cina dopo 5 anni con la Ferrari che punta ad insidiare la Red Bull. Charles Leclerc, 2° nel mondiale, sta faticando nel duello interno con Carlos Sainz e ha spiegato così l'avvio di stagione elogiando lo spagnolo nella conferenza stampa: "Carlos sta semplicemente lavorando meglio di me, sta a me lavorare, adesso, soprattutto per migliorare in qualifica che era un mio punto di forza. Ho fatto fatica a mettere insieme il giro secco più di quante non ne abbia avute Carlos. Lui sta guidando ad un livello molto alto e credo che questo sia un bene per la squadra. È ottimo anche per me. Ho lavorato molto su questo aspetto e normalmente quando lavoro su un aspetto sono abbastanza fiducioso di migliorare abbastanza rapidamente. Quindi non sono preoccupato, ma ovviamente ora devo dimostrarlo in pista a partire dalle qualifiche di domani".