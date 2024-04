Ferrari, Sainz in Red Bull! Marko conferma, Carlos ammicca: "Voglio vincere"

Clamorosa rivelazione di Helmut Marko su Carlos Sainz in un'intervista concessa a Kleine Zeitung. Il consulente di casa Red Bull ha dichiarato: "Stiamo parlando con Sainz, sta vivendo la sua stagione migliore in Formula 1. Ma ha un’offerta molto vantaggiosa da parte di Audi che non possiamo né eguagliare né battere. Noi lo conosciamo dai tempi della Toro Rosso, anche allora correva con Max. Ma gli ha fatto molto male quando abbiamo appoggiato Verstappen alla Red Bull e non lui“. Insomma, la carriera di Sainz (che lascerà Maranello al termine di quest'anno) sembra vicina ad un bivio: da una parte la ricchissima offerta di Audi, dall'altra la possibilità di essere competitivo per vincere un Mondiale con la Red Bull.