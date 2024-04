L'Alfa Romeo Junior si può già ordinare: ecco il listino prezzi

Attraverso il sito ufficiale di Alfa Romeo è già possibile ordinare la propria Junior . Il modello è per ora disponibile esclusivamente nell'allestimento di lancio Speciale (o in versione Sport o Techno) ed è proposta sia con una motorizzazione ibrida (motore da 136 CV) sia full electric (motore da 156 CV). La ibrida parte da un prezzo di 31.900 euro, quella elettrica da 41.900 euro.

La Junior anche con il leasing

Oltre alla tradizionale modalità di acquisto, Alfa Romeo offre ai privati la possibilità di optare per un leasing, con una formula che prevede un canone mensile di soli 200 euro per 35 rate su un periodo di 36 mesi. Per chi opta nel leasing la Junior Speciale ibrida ha un anticipo di 8.967 euro, con un valore di riscatto fissato a 20.610 euro. Per chi invece sceglie la versione elettrica l'anticipo è di 12.067 euro e la rata finale ammonta a 24.785 euro. Entrambe le versioni includono nel canone mensile 10.000 chilometri annui, con eventuali eccedenze fatturate a 6 centesimi di euro al chilometro in caso di restituzione o sostituzione dell'auto.

Tutti gli optional possibili per l'Alfa Junior

Sia in ibrido che in elettrico sono compresi i sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, climatizzatore automatico, cerchi in lega da 18 pollici, portellone hands free, infotainment da 10,25 pollici con navigatore e strumentazione digitale da 10,25 pollici. I pacchetti optional, Sport Speciale (+2.500 euro) e Techno Speciale (+1.500 euro), permettono di personalizzare ulteriormente l'auto con accessori come il volante sportivo in pelle, i sedili anteriori Sabelt in Alcantara e vinile, i fari Matrix LED, il caricatore a induzione per smartphone e i sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali. Su richiesta, è inoltre possibile equipaggiare la Junior con un tetto panoramico al costo aggiuntivo di 1.350 euro.

Infine, selezionando l'opzione di rottamazione durante l'ordine online, è possibile ottenere uno sconto immediato di 2mila euro sul prezzo finale.

