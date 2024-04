Ferrari, in Cina si fatica. Norris in pole nella Sprint, Sainz e Leclerc indietro

SHANGHAI (Cina) - Lando Norris conquista la pole position delle Qualifiche Shootout (quelle valide per la gara sprint di domani mattina, ore 5:00 italiane) precedendo Lewis Hamilton e Fernando in una sessione fortemente condizionata dalla pioggia. Il campione del mondo Max Verstappen chiude 4° mentre le Ferrari sono in 5ª e 7ª posizione con Carlos Sainz e Charles Leclerc .

Cina, le Qualifiche Shootout

Dopo il Q1 infatti è aumentata l'allerta pioggia con tutti i piloti in Q2 con gomma gialla (obbligatoria) per cercare subito il tempo e a farne le spese è stato George Russell chiudendo all'11° posto. La pioggia si fa insistente nel Q3 con Leclerc che perde il controllo della macchina nel suo outlap ma fortunatamente senza danni gravi se non il cambio dell'ala anteriore. Tutti i piloti faticano ed il finale è thriller perché Lando Norris sigla il miglior tempo con 1:57.940, la race direction glielo toglie per "track limits", allora arriva di gran carriera Lewis Hamilton strappando il miglior tempo ma poi, all'improvviso, la direzione riassegna a Norris il tempo cancellato in precedenza beffando il connazionale che aveva abortito l'ultimo tentativo.

Cina, griglia partenza Top 10 della Gara Sprint