Verstappen, sei sempre tu. Leclerc e Sainz: in Cina la Ferrari fuori dal podio

SHANGHAI (Cina) - Max Verstappen manda in scena il solito copione partendo, scappando e dominando anche il Gran Premio della Cina (prima volta in carriera). Ottimo 2° posto per Lando Norris con Sergio Perez a chiudere il podio. Gara di alti e bassi per la Ferrari che chiude al 4° posto con Charles Leclerc mentre 5° un anonimo Carlos Sainz .

F1, Gran Premio della Cina: la gara

Leclerc alla partenza allarga su Sainz favorendo il doppio sorpasso da parte di Russell che mette le rosse al 7° ed 8° posto ma poi inizia la rincorsa del monegasco che passa il britannico della Mercedes e poi Piastri per portarsi al 4° posto all'inseguimento di Norris (3°). La Ferrari decide di andare con una sola sosta che arriva al 22° giro grazie alla Virtual Safety Car diventata poi Safety Car e comincia il valzer dei pit-stop che vedono: Verstappen sempre al comando seguito da Norris, Leclerc, Perez e Sainz (con gomma usata). Neanche tempo di ripartire e nuova Safety Car al 27° giro per tamponamento Stroll-Ricciardo proprio alla ripartenza. Max scappa via portandosi dietro Norris mentre le Ferrari faticano gomma: Perez passa Leclerc per il 3° posto al 41° giro. Sainz riesce a difendersi da Russell e dalla furiosa rimonta di Alonso per il 5° posto mentre Lewis Hamilton completa una gran rimonta chiudendo all'9° posto dopo esser partito 18°.

F1, Gran Premio della Cina: la Top 10