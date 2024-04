Nuova Smart Concept #5 sarà svelata a Pechino: ecco quando

Cosa si sa già del modello

La Smart Concept #5 sarà l'unione del DNA distintivo del marchio, versatilità e spaziosità di un Suv con proporzioni equilibrate e prestazioni notevoli. Dotato di accessori integrati che lo rendono perfetto per affrontare terreni accidentati, il modello si distingue per la sua robustezza ma anche per il suo essere tecnologicamente avanzato. I sistemi integrati infatti sono di unltima generazione e arricchiscono l'esperienza di guida già di altissimo livello grazie all'abitacolo spazioso e comfortevole. Diverse le soluzioni high tech previste. Non resta che aspettare per scoprire gli altri dettagli del Suv.

