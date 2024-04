Le curve di Irina Shayk sulla pista di Fiorano: lo shooting Rosso Ferrari

Gran parte degli uomini impazziscono per la Formula 1 e soprattutto per il marchio Ferrari , vanto e prestigio italiano. Se poi aggiungi a tutto questo una delle modelle più belle del pianeta, cosa si può chiedere di più? Questo mix perfetto è sulla copertina di maggio 2024 di Vogue Italia, rivista per la quale ha posato Irina Shayk sul circuito di Fiorano . In alcuni scatti, insieme alla top model c'erano anche Charles Leclerc e Carlos Sainz , sul loro "set" preferito, la pista.

Moda e motori

Già nel 2021 Ferrari, aveva scelto di espandersi il suo business nel mondo della moda e della ristorazione. La casa automobilistica ha lanciato una nuova collezione di abbigliamento ispirata alle corse, disegnata da Rocco Iannone, ex designer di Giorgio Armani. La collezione include capi per uomini, donne e bambini e è stata presentata in una sfilata esclusiva a cui hanno partecipato i dirigenti di Ferrari e della Scuderia, insieme ai piloti di Formula 1, proprio gli stessi Sainz e Leclerc che hanno posato insieme a Irina Shayk (oltretutto ex fidanzata di Cristiano Ronaldo, che vanta una collezione di auto impressionante, tra cui diverse Ferrari).

Gli scatti tra pista e paddock

Negli scatti pubblicati da Vogue, la bella modella russa unisce eleganza e sensualità con quel tocco inconfondibile di Rosso Ferrari. La copertina della rivista, dedicata alla Formula 1 e al suo enorme successo nel mondo, mostra la top model mentre cammina sulla pista indossando un trench Dolce&Gabbana e stivali da racing Alpinestars. "Seguimi in pista" è lo slogan utilizzato per questa cover di maggio 2024.

Anche gli altri scatti sono estremamente glamour: da quello insieme ai piloti, seduti sui tetti delle medical car, in total look Ferrari, a quello in cui Irina è appoggiata ad una monoposto in una posa super sexy indossando Bikini Michael Kors, pettorina Alpinestars, pantaloni Off-White e pumps Maison Alaia. In un'altra foto, la donna è sdraiata su una pista di macchinine Ferrari mentre veste un'accattivante tuta rossa firmata Rick Owens e un cappello Moncler. Ma non finisce qui, perché le fotografie sono una più bella dell'altra: dalla tuta Ferrari rosso lucido mentre Irina alza al cielo un'enorme monoposto di plastica, alla versione più casual con tanto di casco Dainese in mano nel paddock, in un look composto da capi Balenciaga, Alpinestars.

