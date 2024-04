Bagnaia durissimo su Binder, ma c'entra pure Marquez: "Stanno fuori di testa"

JEREZ (Spagna) - Gara sprint di Jerez sfortunata per Pecco Bagnaia caduto dopo un contatto con Brad Binder . Il campione del mondo in carica si è trovato alla curva 1 in una situazione "a panino" tra Bezzecchi e Binder: Pecco ha cercato l'incrocio sul Bez ma nel mentre il pilota della Ktm è entrato molto ottimista sul cordolo toccando Pecco il quale, dopo aver toccato Bezzecchi, è caduto dicendo addio alla sua gara. Non sono stati presi provvedimenti dalla direzione gara.

Bagnaia: "A Binder si è chiusa la vena"

Le parole di Bagnaia ai microfoni di Sky Sport: "A Binder si è chiusa la vena quando Marc lo ha infilato buttandolo un po' fuori. Ci ha provato una volta all'ultima curva rischiando di farci cadere entrambi, poi non contento si è buttato sul cordolo alla prima curva per infilarci in due (lui e Bezzecchi, ndr) e ci sono andato di mezzo io. La Sprint in certe situazione porta i piloti a essere fuori di testa, a volte riesci a sfruttare questa cosa, altre volta invece finisci in mezzo ai problemi. Si può fare una bella gara anche con la stessa strategia di una gara lunga. Oggi non aveva proprio senso fare certi sorpassi azzardati, il passo di chi era davanti non era così veloce. Domani sarà completamente asciutto, il feeling comunque era buono e riuscivo a fare ciò che volevo".

Marquez: "Sto uscendo dalla spirale negativa"

Gara sprint di Jerez che non ha sorriso neanche per Marc Marquez scivolato a 6 giri dalla fine mentre era al comando. Lo spagnolo, che ha chiuso al 7° posto dopo la caduta (con anche un duro contatto con Mir), ha commentato così la sua prestazione: "Io ho un piano che sta proseguendo, nonostante le cadute. Sto uscendo dalla spirale negativa degli ultimi anni, anche grazie a qualche cambiamento di setup sulla moto. Ora la velocità c'è e devo solo gestire alcuni momenti della gara. Contatto con Mir? È stata una staccata, simile a quella fatta da Binder su di me. Ho sbagliato io i calcoli e mi sono meritato il drop one position".