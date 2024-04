Il famoso casco dell'incidente storico di Niki Lauda sarà messo all'asta

Uno dei fatti storici di Formula 1 che qualsiasi appassionato, addetto ai lavori e pilota ricorderà per sempre, è quello dell'incidente - gravissimo - che coinvolse Niki Lauda, avvenuto a Nürburgring nel 1976 . Lauda, che all'epoca era in scontro aperto con James Hunt - la cui rivalità è stata nucleo del film Rush - stava tentando con gran fatica di stare al passo dell'avversario Hunt, quando ad un certo punto perde il controllo della sua Ferrari 312 T2 uscendo di strada e colpendo una roccia.

Il casco si stacca , il veicolo prende fuoco. Un momento di angoscia e apprensione, con un epilogo “felice” poiché riuscirono a salvarlo, ma che gli costò il viso sfigurato. Ebbene, oggi, quel casco che volò via dal suo capo, sarà messo all'asta da Bonhams il 4 maggio , in occasione del GP di Miami, con una stima di 47.000- 56.000 euro .

Sul casco sono incisi i segni del sinistro

Il casco sarà venduto con tutti i segni del drammatico incidente. Prima di decidere per l'incanto, è stato ben conservato insieme ad altre collezioni d'auto e oggettistica di valore appartenente alla Formula 1. Una parte del ricavato, come spesso accade quando si tratta di aste di grossa portata, sarà devoluta all'UNICEF, organizzazione scelta proprio dalla famiglia Lauda. Il figlio maggiore del pilota, Lukas, ha detto che sono “lieti che l'eredità di nostro padre continui a fornire aiuto e assistenza a chi ne ha più bisogno. Le sfide che l'UNICEF deve affrontare per fornire aiuti umanitari ai bambini di tutto il mondo sono enormi; se possiamo dare un piccolo contributo per migliorare le opportunità per gli altri, siamo lieti di farlo".

James Garguilo, specialista di Automobilia di Bonhams, ha poi detto che “abbiamo il privilegio di presentare questo casco storicamente importante, a testimonianza dell'eredità di Niki Lauda come pilota e come campione della sicurezza dei piloti. La sua grande determinazione e il suo coraggio hanno modificato la traiettoria della storia delle corse".

Auto è anche su YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella