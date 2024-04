Traffico del ponte di 1 Maggio: le info da sapere

Il sole non accompagnerà il 1 maggio e i giorni che collegheranno la festività al weekend, aper quanto riguarda il traffico si prevede un aumento significativo su tutte le strade della Penisola. I maggiori spostamenti si verificheranno la mattina del 30 aprile , con il picco atteso proprio nella giornata di mercoledì. Il rientro di domenica 5 maggio sarà invece da bollino rosso, con code previste fino alla mattina del 6.

Le info sul traffico

Per favorire partenze consapevoli e garantire la sicurezza stradale, Viabilità Italia monitorerà costantemente le condizioni della rete viaria nazionale, mettendo a disposizione informazioni utili sul sito www.poliziadistato.it. Saranno in vigore delle fasce orarie di divieto di circolazione per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate, e sarà disponibile un elenco dei cantieri inamovibili lungo le principali strade statali e autostrade.

- dalle 09.00 alle 22.00 di mercoledì 1° maggio;

- dalle 09.00 alle 22.00 di domenica 5 maggio;

TRAFORO DEL MONTE BIANCO - Al fine di eseguire lavori di manutenzione tecnica della galleria, verranno attuate le seguenti chiusure: dal 29/04/2024 dalle ore 19:00 fino alle ore 07:30 del 30/04/2024; dal 02/05/2024 dalle ore 19:00 fino alle ore 07:30 del 03/05/2024; dal 06/05/2024 dalle ore 22:00 fino alle ore 06:00 del 07/05/2024.

Di seguito si elencano i percorsi alternativi con le relative limitazioni alla circolazione: Italia – Francia: A/32 Torino-Bardonecchia - Traforo del Frejus (T.4). Limitazione alla circolazione: nessuna. Chiusura stagionale: nessuna.

Italia – Svizzera: SS. 27 fino al Km 19+800 – Raccordo Autostradale - Traforo del Gran San Bernardo (T.2).

Limitazione alla circolazione: chiusura totale al transito dei veicoli di altezza superiore a metri 3,00 – in orario notturno tra le ore 22.00 e le ore 06.00 dal 29/04/2024 al 30/04/2024 e dal 02/05/2024 al 03/05/2024.

