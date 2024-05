Spacca i finestrini di 11 auto in sosta e poi aggredisce i poliziotti

Nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio la polizia di Verona ha avuto bel da fare. A seguito di una segnalazione, gli agenti si sono recati in via Dogana: una persona, in quel momento non identificata, si stava aggirando nervosamente intorno ad alcune auto e con un martello ha iniziato a spaccarne i vetri per rubare ciò che era contenuto all’interno . Ecco come sono andate le cose.

Minacce, calci e testate

Immediatamente la polizia si è recato sul luogo, beccando il ladro con le mani nel sacco, intento a rovistare dentro un’auto. Ladro rivelatosi un 19enne veronese che alla vista degli agenti ha lasciato cadere il martello per darsi alla fuga, finita però con il suo arresto. La situazione, tuttavia, non si è rivelata affatto semplice: il giovane, sebbene sia stato fermato, ha dato del filo da torcere agli agenti che nonostante ripetuti tentativi per calmarlo hanno trovato dall’altra parte un atteggiamento minaccioso e aggressivo. Quando i poliziotti, non senza difficoltà, sono riusciti a farlo salire a bordo del mezzo di servizio, il 19enne avrebbe iniziato prendere a calci e teste il divisorio in plexigas e la portiera. Una volta raggiunta la questura, il giovane è stato identificato e sono stati scoperti parecchi precedenti a suo carico che vanno dal furto aggravato alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, anche in questa occasione, è stato trovato in possesso di circa 7 grammi di hashish.

Per quanto riguarda le auto danneggiate sono state contate 11 totali, mentre il 19enne è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato, oltre alla denuncia per detenzione ai fini di spaccio e per minacce a pubblico ufficiale.

