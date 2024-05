Norris pazzesco: si prende Miami e si mette dietro Verstappen e le Ferrari!

Miami, la gara

Gara che vive il suo momento più clamoroso alla partenza: Verstappen parte bene, Leclerc meno con Sainz che lo affianca ma alla prima curva arriva all'interno (sbagliando la stacca) Perez che ha momenti fa strike rischiando di colpire anche il suo capo squadra. Piastri è il più lesto a beffare i Ferrari e mettendosi in 2ª posizione. La gara entra nel vivo con i pit-stop con le McLaren le più veloci in pista ma al 28° giro arriva la Safety car per l'incidente alla curva 1 tra Magnussen e Sergeant, il tutto con Norris che sfrutta l'occasione e si prende il 1° posto. davanti a Verstappen, Leclerc, Piasti e Sainz. Sainz passa di forza (con contatto ed un live danno) Piastri al 39° giro per la quarta posizione con l'australiano passato poi da Perez ed Hamilton, in testa Norris scava il solco con Verstappen che non riesce ad avvicinarsi. Il britannico della McLaren arriva ad avere 4" sul campione del mondo congelando il risulatato

Le parole di Norris

"La prima vittoria? Era ora... Che gara, l'ho aspettata da tanto tempo e finalmente ci sono riuscito, sono davvero felicissimo. È stata una gara lunga e difficile ma ce l'ho fatta e sono al settimo cielo. Sapevo che il passo lo avevamo ma oggi siamo riusciti a mettere insieme tutto. Grazie alla McLaren - aggiunge - Sono davvero fiero, tante persone mi hanno aiutato nel corso degli anni, ho commesso qualche errore, sono rimasto in McLaren anche per loro, e la vittoria è per loro, questa vittoria è un ricordo che porterò con me per sempre"

