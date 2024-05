Se prenoti la suite ti offrono una supercar: l'hotel che fa avverare i sogni

Soggiornare al Lanesborough Hotel, a Londra, è già di per sé un'esperienza unica se si ama il lusso estremo. Basti pensare che per ogni suite c'è un maggiordomo 24 ore su 24 pronto a soddisfare ogni esigenza del cliente, frutta fresca e acqua in omaggio, film e musica on demand illimitati e tanti altri modi per coccolare gli ospiti in tutto e per tutto. Per quelli che amano il brivido poi c'è un'idea esclusiva: la possibilità di noleggiare una supercar diversa ogni giorno.