Quasta Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio costa davvero pochissimo: c'è un motivo

Il mondo sogna le auto italiane: ecco le più cercate

L'Alfa Romeo Quadrifoglio

Non tutti sarebbero disposti all'acquisto considerate le sue condizioni, però è pur vero che a coloro che piace questo modello – molto ambito - è un'occasione diremmo imperdibile. Certo, ci vorrebbe del tempo per rimetterla “in sesto” e in strada, ma potrebbe valerne la pena. Sappiamo infatti che la Giulia Quadrifoglio, con il suo V6 erogante 512 CV, ha fatto girare la testa a molti, guadagnandosi un posto in prima fila fra i modelli più desiderati. Tornando alla vettura che dovrebbe essere ripristinata, se il prezzo d'acquisto è relativamente basso, quello per aggiustarla rimane ignoto visti i diversi lavori che andrebbero svolti.

Infatti, sia la parte posteriore che anteriore sono state totalmente distrutte, segno che l'impatto è stato davvero molto forte. Ci sono danni al vano del V6, alla sospensione e all'impianto di scarico, mentre la ruota destra al posteriore si è staccata. Potrebbero esserci anche dei danni anche al telaio e alla trasmissione. Tirando le somme, sarebbe probabilmente più conveniente rivendere i pezzi della Giulia Quadrifoglio, piuttosto che venderla intera. L'operazione di ripristino sarebbe abbastanza complessa, oltre che dispendiosa.