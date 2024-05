Si ubriaca e distrugge una Ferrari Portofino: è la moglie di un calciatore

Momento difficile per il calciatore Dyego Sousa, attualmente in forza all’Alcorcon, squadra della seconda divisione del campionato spagnolo. Ma più che per le sue prestazioni, è la vita privata a far parlare di lui. A marzo 2024, infatti, l’attaccante era finito al centro delle notizie per il video pubblicato su Instagram mentre era al volante della sua Lamborghini Urus, sfrecciando a 188 km/h. Un comportamento non esattamente impeccabile: riprendersi con il cellulare mentre si è alla guida. Ma le cattive abitudini in auto sembrano essere una cosa di famiglia e infatti la moglie di Dyego Sousa, Heidy Vieira, si è schiantata, ubriaca, con una Ferrari Portofino da oltre 215mila euro.