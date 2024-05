Ferrari: piloti della Driver Academy e fan insieme per una giornata all'insegna dell'adrenalina

Maggio inaugura non solo la bella stagione, ma anche una serie di eventi a tema motori pensati per far passare delle belle e interessanti giornate agli appassionati che di questo settore sono avidi.

Scuderia Ferrari Driver Academy, in collaborazione con Puma, ha deciso così di strutturare un evento evento a Castel Guelfo The Style Outlets in vista del Gran Premio di Formula 1 dell'Emilia-Romagna in programma a Imola dal 17 al 19 maggio. L'outlet regalerà a tutti i visitatori un'esperienza unica : mercoledì 15 maggio, dalle 16.30 alle 19.00, Oliver Bearman, Dino Beganovic, Maya Weug e Aurelia Nobels, i giovani piloti della Ferrari Academy, saranno nel centro per trascorrere un pomeriggio con i fan all’insegna dell’adrenalina e della passione per il Cavallino Rampante. Carlo Vanzini, giornalista e telecronista sportivo nonché responsabile del team Sky di Formula 1, è stato incaricato per presentare la manifestazione e intrattenere il pubblico.

Il programma

Le luci sull'evento si accenderanno il 15 maggio alle 16.30. Accanto allo store di Puma, Oliver, Dino, Maya e Aurelia metteranno alla prova i loro riflessi sfidandosi tra loro e sfidando i presenti al reaction game: di fronte a una struttura dotata di trenta pulsanti i partecipanti dovranno essere più veloci degli avversari a schiacciare i pulsanti che, in maniera casuale, si accenderanno uno dopo l’altro. Più si sarà veloci, più si potranno accumulare punti e più aumenteranno le possibilità di raggiungere la vetta della classifica. Obiettivo? Essere forever faster e non lasciarsi intimidire dalla concorrenza.

Inoltre, sarà anche installato un simulatore di guida, che sarà a disposizione di tutti, per provare l’emozione di guidare una monoposto di Formula 1. E per non farsi mancare nulla, sarà allestito un meet & greet con i piloti. Luca Piccolo, center manager di Castel Guelfo The Style Outlets, ha detto che “questa collaborazione con Puma e Ferrari Driver Academy è per noi molto importante perché ci dà l’opportunità di rafforzare, ancora una volta, il legame con il territorio che ci circonda e che ci ha accolto ormai venti anni fa e di celebrare il nostro impegno costante nei confronti dello sport, e delle donne nello sport. Siamo certi che la nostra clientela vivrà momenti indimenticabili in compagnia dei talenti dell’Academy di Maranello."

I piloti sono:

Oliver Bearman : entrato nell’Academy nel 2021, quest’ anno è terzo reserve driver di Ferrari e, nonostante la giovane età, ha già debuttato in F1 al posto di Carlos Sainz conquistando un ottimo settimo posto;

: entrato nell’Academy nel 2021, quest’ anno è terzo reserve driver di Ferrari e, nonostante la giovane età, ha già debuttato in F1 al posto di Carlos Sainz conquistando un ottimo settimo posto; Dino Beganovic : pilota svedese di venti anni che fin da bambino ha mostrato la propria classe sui kart. È entrato nella Ferrari Driver Academy nel 2020;

: pilota svedese di venti anni che fin da bambino ha mostrato la propria classe sui kart. È entrato nella Ferrari Driver Academy nel 2020; Maya Weug : con il suo arrivo in Academy nella stagione 2021 è diventata la prima donna pilota ad essere ammessa in accademia. Da quest’anno veste i colori della Scuderia Ferrari al volante di una monoposto Prema;

: con il suo arrivo in Academy nella stagione 2021 è diventata la prima donna pilota ad essere ammessa in accademia. Da quest’anno veste i colori della Scuderia Ferrari al volante di una monoposto Prema; Aurelia Nobels: atleta brasiliana di 17 anni. È nell’ Academy dal 2022 e da inizio anno compete su una vettura che veste i colori di Puma.

