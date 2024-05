Grazie ad Airbnb adesso si può dormire nel Museo Ferrari: ecco come

Chi ama la Ferrari, una volta nella vita sarà andato a visitare il gigantesco museo. E se vi dicessimo che grazie ad Airbnb adesso vi si potrà pernottare? Una delle suo iniziative migliori è stata presentata giorni fa, ed è inclusa nella Summer Release 2024: si chiama Icone, ed è una nuova categoria di esperienze suggestive offerte dai piu? grandi nomi della musica, del cinema, della televisione, dell'arte, dello sport e non solo. Per chi ne è amante non potrà perdersi l'occasione di dormire in location davvero particolari, in cui far vivere i propri sogni nel cassetto. In particolare, gli appassionati di Ferrari, come dicevamo, potranno passare la notte nel Museo Ferrari. Ma come funziona?