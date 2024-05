Jadon Sancho, il "re dei dribbling" e del Borussia Dortmund ha una collezione di auto da urlo

Jadon Sancho, attaccante del Borussia Dortmund, in prestito dal Manchester United, pare essere rinato in terra tedesca. Il suo destino per la prossima stagione? Inanzitutto giocare al meglio la finale di Champions League contro il Real Madrid e poi pensare al suo futuro. Ancora non ci è dato sapere ma voci dicono che se dovesse restare al Dortmund ci sarebbe un'importante riduzione dello stipendio. E per uno che a soli 24 anni ha già una collezione di auto da urlo non è proprio una bella notizia. L'attaccante, infatti, ha un garage ricco e costosissimo tra Mercedes, Bentley, Lamborghini.