Bagnaia irritato con un giornalista: "È un ca…ta, io penso a vincere"

"Martin o Marquez futuro compagno? Non ho preferenze, ho letto che un giornalista spagnolo ha detto che io non voglio Marc come compagno ma è una ca...ta". Così Francesco 'Pecco' Bagnaia nel corso della conferenza stampa piloti in vista del Gran Premio di Le Mans della MotoGp. "A me non interessa, voglio vincere ed essere più veloce. Sto lavorando bene con Bastianini, ma se il team deciderà di cambiare dovremo ripartire da zero", ha aggiunto il campione del Mondo.