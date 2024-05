La Ferrari con l'iPod è in vendita: una rarità che vale oltre 400mila euro

Tecnologia estrema per quei tempi

Questo esemplare in vendita presso H.R. Owen, nel Regno Unito, è una delle soli 499 unità prodotte, ma ciò che la rende veramente unica è la presenza dell'iPod Touch nella plancia. Mentre la radio Becker Cascade con connettività iPod e Bluetooth era l'equipaggiamento standard, la Scuderia Spider 16M offriva un dispositivo Apple da 16 GB, in una custodia in Alcantara. La scelta della capacità di memoria da parte di Ferrari è sconosciuta: Apple infatti già proponeva un modello da 32 GB, ma la Casa di Maranello optò per il "16", forse per omaggiare il numero di titoli mondiali.

La Ferrari 430 Scuderia 16M ha percorso solo 14.297 km ed è dotata di un potente motore V8 da 4,3 litri aspirato che eroga circa 503 CV. Questa potenza viene trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio manuale a sei marce o un cambio manuale automatizzato F1. Il software e il cambio della Scuderia sono molto più avanzati rispetto alla F430, concentrata maggiormente sulle prestazioni in pista. Quanto costa questo gioiellino? Ben 406mila euro.

