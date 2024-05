Non solo Sinner ama le auto: i bolidi dei campioni agli Internazionali BNL d'Italia

Continui colpi di scena agli Internazionali BNL d'Italia: fuori assi come Djokovic, Rublev, Ruud, Rune, Sinner e Alcaraz, ancora in gara altri campioni del calibro di Medvedev e Zverev. Sono rimasti in 16 a contendersi il torneo, ma tra una sfida e l'altra si concedono qualche momento di relax insieme alle famiglie e per postare foto sui social. In molti amano pubblicare anche gli scatti delle loro auto, tutte lussuosissime e costosissime, ma ognuno sfoggia gusti diversi dall'altro. Ecco quali modelli guidano i campioni del tennis: