Difendersi dai furti d'auto? Ecco i nuovi sistemi di sicurezza

All' Automotive Dealer Day a Verona, LoJack ha presentato una nuova gamma di sistemi di sicurezza per veicoli, progettati per offrire una protezione avanzata contro i furti. Il Gruppo CalAmp , specializzato in soluzioni telematiche per la mobilità, ha introdotto tre nuove funzioni che rafforzano la tecnologia di radio frequenza non schermabile e il supporto della centrale operativa LoJack.

Le tre funzioni

La prima funzione permette al proprietario di ricevere avvisi dalla centrale operativa in caso di apertura della portiera, accensione del motore, attivazione dell'allarme sonoro o uscita del veicolo da un'area delimitata, consentendo interventi rapidi per prevenire furti.

La seconda funzione rileva movimenti non autorizzati del veicolo a motore spento, contrastando una pratica criminale diffusa in Italia, dove i ladri spostano i veicoli su mezzi commerciali per eludere i sistemi di sicurezza.

La terza innovazione, il 'blocco motore', permette alla centrale operativa di disabilitare l'accensione del veicolo rubato dopo una denuncia di furto, risultando efficace contro i furti su commissione e le appropriazioni indebite.

Piattaforma SmartDealer

La piattaforma SmartDealer consente un monitoraggio rapido e dettagliato dei veicoli presenti, facilitando la gestione dell'inventario e riducendo il tempo necessario per trovare i veicoli. È possibile controllare la posizione e lo stato della batteria di ciascun veicolo, rendendo più efficienti le operazioni di vendita. Inoltre, la piattaforma tiene traccia di tutti i movimenti dei veicoli, sia autorizzati che non. SmartDealer estende il suo monitoraggio anche a parametri per le vetture demo e di cortesia e attività di test drive.

La piattaforma migliora la frequenza delle visite dei clienti in officina, grazie alla capacità di contattarli in breve tempo quando un guasto viene segnalato sul cruscotto e visualizzato. Inoltre, consente di pianificare gli interventi di manutenzione ordinaria in base ai chilometri percorsi, fornire assistenza in caso di incidente e organizzare campagne promozionali e azioni di marketing.

"I dati sui furti di auto nel nostro paese evidenziano la necessità per gli automobilisti di correre ai ripari, aumentando il livello di protezione dei propri beni - ha commentato Nicola Mannari, senior sales director di LoJack Italia - e l'evoluzione dei nostri dispositivi, con le nuove funzionalità connesse, segna un ulteriore passo in avanti nella continua lotta a colpi di tecnologia contro il business criminale dei furti".

