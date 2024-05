Naomi Campbell con una BMW in velluto che si chiama Mystique Allure

Il Festival di Cannes regala sempre tante sorprese, ma oltre ai film in concorso, sono i red carpet a far parlare molto. E quando sul red carpet sfila Naomi Campbell non si hanno che occhi per lei. Quest'anno, insieme alla top model, ha sfilato anche una BMW XM unica al mondo, denominata Mystique Allure, che ha debuttato proprio in Costa Azzurra ed è il frutto della collaborazione tra la Campbell e la Casa tedesca (che per il terzo anno consecutivo è partner ufficiale del Festival).