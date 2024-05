Imola, Verstappen come Senna: otto pole di seguito. Male le Ferrari

IMOLA - Max Verstappen firma la pole position anche del Gran Premio di Imola, è la sua settima stagionale su 7 gare nonché 8ª consecutiva (eguagliato Senna al 1° posto per pole consecutive) e 39ª in carriera. Il campione del mondo ha fermato il cronometro sul tempo di 1:14.746 con un pazzesco secondo tentativo a spegnere le speranze dei McLaren con Oscar Piastri 2° (+0.074) davanti a Lando Norris 3° (+0.091). Attenzione, però, sulla posizione dell'australiano che potrebbe essere penalizzato di 3 posizioni causa "Impeding" su Magnussen nel Q1.

Qualifiche amare per le Ferrari con Charles Leclerc 4° (+0.224) e Carlos Sainz 5° (+0.487) che attendono il responso sulla situazione di Piastri. Qualifica invece da dimenticare per Sergio Perez che dopo esser andato a muro nelle FP3 commette un altro errore in Q2 e per 22 millesimi non passa al Q3 partendo 11°.