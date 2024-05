Bagnaia: "Imola stratosferica. Un sogno correre qui con la MotoGp"

IMOLA - Il campione del mondo MotoGP Pecco Bagnaia è tra gli special guests del Gran Premio di Imola di F1, intervistato da Sky Sport il pilota della Ducati ha espresso un piccolo desiderio. Affascinato dalla cornice del tifo e dalla bellezza del tracciato Pecco ha dichiarato: "Bellissimo, fa un effetto diverso essere in griglia ma non in moto. L'affetto dei tifosi è incredibile - aggiunge - Sarebbe fantastico se anche noi potessimo correre qua: è un circuito fantastico, ci sono due tre punti da pelo vero nel 2° settore. È tutta bellissima". L'ultima volta che la MotoGP ha corso a Imola era il 1999.