Delusione Ferrari, a Imola solo il podio: Verstappen inarrestabile

IMOLA - Max Verstappen torna al successo (5° stagionale) trionfando al Gran Premio di Imola in una gara dove l'olandese ha dovuto impegnarsi per resistere negli ultimi giri allo scatenato Lando Norris . La Ferrari chiude a podio con Charles Leclerc . Unica posizione cambiata quella del 4° posto con Oscar Piastri davanti a Carlos Sainz .

Imola, la gara

Partenza tranquilla con Verstappen che si difende da Norris ed il britannico dal tentativo di Leclerc. Max scappa via mentre alle sue spalle l'unica situazione interessante è Piastri (5°) minaccioso nei confronti di Sainz che fa le spalle grosse alla curva 1. Inizia il valzer dei pit-stop con le McLaren molto performanti con gomma dura con Piastri che riesce a sopravanzare Sainz al 4° posto. Il tutto con Verstappen che commette 3 "track limits" e quindi rischio di penalità se commettesse il 4°. A 20 giri dalla fine si scalda il tifo Ferrari perché Leclerc si mette a caccia di Norris portandosi in zona DRS e Sainz è in rimonta su Piastri: il britannico della McLaren però riene duro aiutato anche dal dritto di Charles alla Gresini al 45° giro che ha portato il gap a 3 secondi.

Distanziato Leclerc Norris si getta all'inseguimento di Verstappen recuperandogli decimi giro dopo giro regalando un finale thriller: Lando spinge al massimo rischiando anche di uscire con il gap che si stabilizza sul secondo e mezzo a 5 giri dalla fine. Verstappen è perfetto e trionfa con 7 decimi!

Imola, la top 10 al traguardo