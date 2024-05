"Red Bull e McLaren fanno qualcosa di strano": Leclerc clamoroso a Imola

IMOLA - Il weekend di Charles Leclerc ad Imola si chiude con il primo podio in carriera nel GP dell'Emilia Romagna. Il pilota Ferrari ha commentato così la sua gara ai microfoni di SkySport: "Penso che il mio passo sia stato quello più costante di tutti, perché ho girato in 1'20" basso tutta la gara praticamente. Sono gli altri che hanno fatto una gara più strana; la McLaren ha gestito un po’ di più con Norris, ma Piastri dietro di me spingeva. Nel finale non potevo più spingere sulla gomma, ma bisognava provare qualcosa. Non ho rimorsi perché abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, bisognava fare qualcosa di diverso e ho spinto nella prima parte di gara, ma alla fine c’è mancato il passo della McLaren che era molto forte. Sono più fiducioso di ieri, non contento per il risultato di oggi".