Maxi iniziativa dei milanesi: in migliaia segnalano le auto in sosta vietata

Mentre i cittadini di Milano fanno i conti con le diverse Zone a Traffico Limitato, in migliaia si riuniscono per un'iniziativa importante. Il progetto, che fa parte della campagna Via Libera, organizzata dal gruppo di attivisti "Sai che puoi?" e che ha visto la partecipazione di 2.500 persone scese in strada a piedi o bicicletta, mirava a segnalare le auto parcheggiate in sosta vietata.